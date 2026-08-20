Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görerek yıkılan Hükümet Konağı’nın yerine inşa edilen yeni hizmet binasında çalışmalar hızla devam ediyor.

Deprem sonrası kentte yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının önemli projeleri arasında yer alan yeni Hükümet Konağı’nın inşaatında yüzde 80 seviyesine ulaşıldı. Yerinde dönüşüm anlayışıyla inşa edilen yeni hizmet binasında çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.

Modern ve depreme dayanıklı şekilde tasarlanan yapıda iç ve dış cephe çalışmalarının yanı sıra diğer imalatlar da sürdürülüyor. Deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilen yeni Hükümet Konağı, güçlendirilmiş yapısı ve projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği belirtilirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni Hükümet Konağı’nın kasım ayında hizmete açılması hedefleniyor.

Yeni hizmet binasının faaliyete geçmesiyle birlikte kentteki kamu kurumlarının daha modern ve işlevsel bir ortamda hizmet vermesi amaçlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kamu hizmetlerinin yeniden tek çatı altında toplanması ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunulması bekleniyor.