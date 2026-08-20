Vatandaşlar Gölgelik Alanlara Akın Etti

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası nedeniyle Kahramanmaraşlılar, günün en sıcak saatlerinde serin ve gölgeli alanları tercih etti.

Popüler Sığınaklar: Parklar, tarihi dokusuyla bilinen Tarihi Kapalı Çarşı ve klimalı alışveriş merkezleri vatandaşların en çok akın ettiği noktalar oldu.

Sokaklar Sessizliğe Büründü: Özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda büyük bir sakinlik gözlenirken, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösterdiği görüldü.

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Meteorolojik verilerin de işaret ettiği yüksek sıcaklıklar karşısında uzmanlar uyarılarda bulundu. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş altında uzun süre kalmaması, zorunlu haller dışında öğle saatlerinde dışarı çıkmaması ve bol sıvı tüketmesi gerektiği vurgulandı.