Her Yaştan Vatandaşa Eğlence Dolu Alternatifler
Kahramanmaraşlıların yaz akşamlarını renklendiren fuar, yediden ymişe her kesimin akınına uğruyor. Zengin içeriğiyle dikkat çeken organizasyonda öne çıkan detaylar şöyle:
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Aileler ve Çocuklar İçin Eğlence: Aileler çocuklarıyla birlikte oyun ve eğlence alanlarında keyifli vakit geçirirken, minikler unutulmaz anlar yaşıyor.
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Gençler İçin Etkinlikler: Gün boyunca düzenlenen dinamik etkinlikler ve programlar gençlerin büyük ilgisini çekiyor.
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Alışveriş ve Kültür Buluşması: Kültür programları, renkli alışveriş stantları ve çeşitli aktiviteler ziyaretçilere zengin alternatifler sunuyor.
Ağustos Boyunca Devam Edecek
Yaz akşamlarında Kahramanmaraş'a ayrı bir hareketlilik kazandıran Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, ağustos ayı boyunca birbirinden renkli etkinliklerle misafirlerini ağırlamayı sürdürecek.