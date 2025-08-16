25 haftadır kesintisiz olarak Cuma günleri yapılan Ahilik Duası programının Kapalı Çarşı esnafına devredilmesi amacıyla tören düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Ahilik Hareketi iş birliğiyle düzenlenen program mehteran gösterisi ile başladı.

Daha sonra Ahilik Duası yapıldı. Birlik, dayanışma ve dürüst ticaret anlayışını yaşatmayı amaçlayan etkinlikte, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, Edebiyat ve Sanat Derneği (MESDER) Başkanı Ali Avgın, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Programın sonunda katılımcılara çorba ikram edildi.

Organizasyon, hem esnaflar hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, “Öncelikle böyle bir farkındalık oluşturmak gayesiyle tarihimizi, gerçeğimizi yaşatması anlamında, mazimizi hatırlatması anlamında Ahilik Derneği Başkanımıza, yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten esnaflık, tacirlik, sanayicilik, tüccarlık işinin insan merkezli olması gerekiyor. İnsan odaklı olması gerekiyor. İnsana hizmet olması gerekiyor. Sizden hizmet alanın size teşekkür etmesi, Allah razı olsun demesi en büyük kıymet, en büyük değer, en büyük kar, en büyük kazanç” ifadelerini kullandı.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, “400-500 yıllık kapalı çarşı geleneğini bugün yine duayla açtık. Edilen duanın hikmeti esnafa, asıl sahibine bu duayı devretmekte. Hafıza, hatıra ve bunları korumak ve yaşatmak değerli. Kim olduğumuzu unutmamak için. Başkanımıza ve derneğine bunu unutturmadığı için teşekkür ediyoruz. Duayla işe başlamak bereketi ve başarıyı artırır. Esnafımızın da kazancının bol ve bereketli olmasını 500 yıldır olduğu gibi diliyoruz. Tekrar 6 Şubat şehitlerimizi, buradaki esnaf şehitlerimizi de hayırla yad ediyoruz” sözlerini kullandı.

AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, “Ahilik Hareketimizin düzenlediği 25 hafta boyunca devam eden Ahilik Duası programının Kapalı Çarşı esnafımıza devir teslimi gerçekleştirildi. Ben Ahilik Hareketimizin yapmış olduğu bu çalışmadan dolayı görev alan arkadaşlarımızı, görev alan esnaflarımızı hem teşekkür ediyorum hem tebrik ediyorum ve bundan sonraki şehrimizin farklı yerlerinde dua ile başlayan Cuma günlerini ve nice günlerin olmasını temenni ediyorum. Çünkü bu kıymetli bir değer. Bizim tarihimizden bize miras kalan ve bizimde devam ettirmek için buradaki Ahilik Hareketindeki görev alan arkadaşlarımızın vermiş olduğu bir mücadele. Bizler de hem görev alan arkadaşlarımızın yanında olmak hem Kadir Bey'in yanında ona destek olmak için ve bundan sonraki süreçte yapacağı her çalışmada destek olmak için buradayız. Hem ilçemizde hem şehrimizde gönle dokunan, insana dokunan faaliyetlerin hepsinin biz yanında bulunmaya devam edeceğiz diyorum” cümlelerini kullandı.

Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği (MESDER) Başkanı Ali Avgın, “Burada kadimden gelen bir geleneğin, dua geleneğinin, ahilik geleneğinin sürdürülmesi ve bunun günümüze taşınması gerçekten çok önemlidir. Burada gerek esnaflarımızın daha böyle özüne dönmesi, alışverişlerinde daha böyle geleneklerimize göre ciddi, o duada da işittik alırken, satarken, tartarken daha böyle dikkatli olmaları, öğütleri var. Bunlar çok önemli şeyler. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ın tarihine, kültürüne, yani bunlar geçmişimizden, ecdadımızdan bize gelen mirası. Bunu günümüz insanı arada deprem pandemi dahi olsa bizden sonraki nesle taşımamız bunlar sizlerin gayretiyle oldu. Lokomotif oldunuz. Değerli Kadir Can Başkanımızın öncülüğünde gerçekleştirilen bu etkinliğin her zaman destekçileriyiz” dedi.

Ahilik Hareketi Derneği Başkanı Kadir Can Şentürk, “Bugün hem gururlu hem de hüzünlüyüz işin açığı. Hocamla biz sürekli gelmeye çalıştık. Biz şimdi cumaları buraya gelmeden nasıl yapacağız diye hocama da söylemiştim. Biz alışmıştık aslında. Her cuma ayaklarımız buraya getiriyordu bizi. Tabii birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır. Harekette bereket vardır şiarıyla çıktık biz bu yola. Ben tek başıma belki bu kadar işi yapamazdım ama ekibim sağ olsun hepsi burada arkadaşlarımızın. Çok gayret ettiler, çok fedakarlık yaptılar ve el birliğiyle güzel işler ortaya çıkarıyoruz. Çıkartmaya da devam edeceğiz. Yeter ki biz birlikteliğimizi koruyalım, yeter ki biraz daha hassasiyet ihsar edelim. Gerçekten arkadaşlarım da bu konuda bana katılıyorlar. Gece yastığa başımızı koyduğumuzda iyi ki dediğimiz şeylere imza atıyoruz. Asıl olan bu, önemli olan bu. Yarınlarda her şey unutulacak ama bu hoş sedamız kalacak baki kubbede. Biz de hoş seda bırakmaya, kalıcı eser bırakmaya çalışıyoruz olabildiğince. Bu kültür yaşarsa bizim için çok iyi bir şey ve yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Kütüphaneler açmaya devam edeceğiz. Eğitimler yapmaya devam edeceğiz. Maraş'ın eski kültürel hafızalarını Divanlı gibi, Kümbet gibi yerleri kalkındırmaya gayret edeceğiz. Gücümüz yettiğince biz bir şeyler yapmaya çalışacağız. Rabbim de yardımcı oluyor elhamdülillah. Yollarımız açılıyor. Niyet hayır, akıbet de hayır olur diyorum” şeklinde konuştu.