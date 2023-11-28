Kahramanmaraş Kamuoyunun Yakından Tanıdığı Ve Birçok Sivil Toplum Kuruluşunda Aktif Rol Oynayan Ahmet Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Kılçık Ziyaretleri Kapsamında Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Kahramanmaraş Şubesini Ziyaret Etti.

Dernek Başkanı Mehmet Ali Küpeli Onikişubat Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Kılçık’a Nazik Ziyaretleri İçin Teşekkür Ederek Başarı Dileklerinde Bulundu.

Onikişubat Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Kılçık İse Ziyaretlere Devam Ettiklerini Söyleyerek Kapılarını Açan Dernek Başkanı Ve Yönetimine Teşekkür Etti.



