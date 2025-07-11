Kahramanmaraş’ta yüzyıllardır sürdürülen ceviz oymacılığı geleneği, “Asrın Felaketi” olarak anılan depremin ardından büyük darbe aldı. İş yerleri yıkılan ancak zanaatını terk etmeyen ahşap sanatkârları, yeniden üretime geçtikleri geçici alanlarda el emeği göz nuru eserlerini yaşatmaya çalışıyor. Sanatkârlar, bu kültürel mirasın yok olmaması için yetkililerden kalıcı üretim alanları talep ediyor.

Osmanlı saraylarına kadar uzanan ve gelin çeyizlerinin vazgeçilmezi olan ceviz oyma sandıklar, geçmişte olduğu gibi bugün de hem estetik hem kültürel değeriyle ön planda. Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan bu özel el sanatı, zamanla Avrupa’ya da taşındı. Özellikle gurbetçilerin desteğiyle cami minberleri, mihrap ve vaaz kürsüsü süslemeleri gibi dini yapıların iç mekânlarında yoğun ilgi görüyor.

Deprem sonrası hızla toparlanarak yeniden üretime geçen ustalar, geleneksel motiflerle bezenmiş eserlerini iç ve dış pazara sunmaya devam ediyor. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait işlemelerin modern tasarımlarla harmanlandığı bu eserler, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da estetik ve maneviyatın birleştiği yapılarda kullanılmaya devam ediyor.

Ancak zanaatkârlar, dağınık ve yetersiz koşullarda üretim yapmanın zorluklarına dikkat çekerek, daha modern ve sistemli iş yerleri istiyor. Hem istihdamın artırılması hem de Kahramanmaraş’ın bu değerli sanatının sürdürülebilirliği için devlet desteğinin şart olduğunu belirten ustalar, seslerini yetkililere duyurmak istiyor.

Ceviz oymacılığı, sadece bir meslek değil; bir şehrin ruhunu, geçmişini ve estetik anlayışını geleceğe taşıyan bir kültür. Bu geleneğin yaşaması, yeni nesillere aktarılması için şimdi destek zamanı…