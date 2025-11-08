Son dönemde çocuklar arasında artan akran zorbalığı vakaları, hem çocukların psikolojik sağlığını hem de ailelerin yaşamını olumsuz etkiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu soruna karşı farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Bakanlık, “İlk Öğretmenim Ailem” adlı mobil uygulamaya akran zorbalığına ilişkin dijital bir rehber ekleyerek ebeveynleri bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni içerikler sayesinde, çocukların sosyal ilişkilerinde karşılaşabilecekleri olumsuz davranışların erken fark edilmesi, önlenmesi ve doğru şekilde müdahale edilmesi amaçlanıyor. Rehberde ebeveynlerin çocuklarının zorbalığa maruz kaldığını nasıl anlayabilecekleri, bu durumda nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği ve okul yönetimiyle nasıl iş birliği yapabilecekleri ayrıntılı şekilde anlatılıyor.

Uygulamada ayrıca, hem zorbalığa uğrayan hem de zorbalık eğilimi gösteren çocuklarla iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar da yer alıyor. Bu sayede ebeveynler, çocuklarının sosyal çevresinde daha güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturma konusunda yönlendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın geliştirdiği bu dijital rehber, akran zorbalığıyla mücadelede aileleri bilinçlendirirken, çocuklara da empati, saygı ve sağlıklı iletişim bilinci kazandırmayı amaçlıyor.