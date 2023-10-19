Ekim Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli programları vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 21 Ekim Cumartesi günü Aile Danışmanı Dilek Cesur’un katılımıyla ‘Sabırlı Aileler Merhametli Çocuklar Yetiştirir’ konulu söyleşi düzenleyecek.

Kaleme aldığı; Bu Kitap Annelere Çok İyi Gelecek, Seni Anlıyorum Çocuk, Küçük Mutluluklar Kulübü ve Seni Anlıyorum Anne gibi kitaplarla geniş kitlelere ulaşan ve katıldığı seminerlerle binlerce aileye dokunan Eğitimci – Yazar Dilek Cesur, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte; aile kavramı, mutlu ailenin temelleri, çocukların pedagojik gelişimi, aile yaşantısının topluma etkisi gibi pek çok konuya ışık tutacak.

Saat 14.00’da başlayacak etkinliğe tüm Kahramanmaraşlılar davet edilirken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ekim ayı kültür sanat takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/10/16/ekim-ayi-kultur-sanat-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.