Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir aile faciası yaşandı. Altunhisar Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde, aralarında daha önceden husumet bulunan amca F.Y. ile 3 yeğeni arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

İddiaya göre tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine F.Y., yanında bulunan tabanca ile yeğenleri G.Z.Y., M.S. ve G.Y.'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan M.S. kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştı ve tedavi altına alındı. Ancak sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede G.Z.Y. ile G.Y.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay sonrası kaçmaya çalışmayan şüpheli F.Y., polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın geçmişe dayanan bir aile içi husumetten kaynaklandığı öğrenildi.