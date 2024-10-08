Uzmanlar, giderek artan internet ve sosyal medya kullanımının çocuklarda gelişimsel ve ruhsal problemlere yol açabildiğini, aynı zamanda mesajlaşma ve oyun platformlarında görülebilen "siber zorbalık"ın ise tehlike yaratabileceğini, dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen, çocukları ve ebeveynleri zor durumda bırakan bu tehdide karşı aileleri uyarıyor.

Aksu Haber olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara çocuklarınızın internet ve sosyal medya kullanımını takip ediyor musunuz diye sorduk.

Editör: Yunus Firdevsoğlu