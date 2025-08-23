Kahramanmaraş’ta yirmi yıl aradan sonra ikincisi düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, renkli görüntülere sahne oluyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları’nın kurduğu stant dikkatleri üzerine çekti.

AK Gençlik standında ziyaretçilere hem bilgilendirici içerikler sunuluyor hem de eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirme fırsatı veriliyor. Jenga, telden halka geçirme, yüz boyama ve fotoğraf köşesi gibi aktivitelerle özellikle gençlerin ve çocukların ilgisini çeken stantta, her yaştan vatandaş için farklı etkinlikler yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, “Stantlarımızda oluşturduğumuz çeşitli oyun ve etkinlik alanlarıyla vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Hem bilgilendiriyor hem de eğlendiriyoruz,” dedi.