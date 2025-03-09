Programda selamlama konuşması yapan AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, mübarek ramazan ayının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti.

İftar programına, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişçi, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatlarından görev almış bir çok partili ve davetliler yer aldı.

Program sonrası Aksu Haber’e konuşan AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül şunları söyledi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da konuşmasında şu ifadeleri kullandı.