Kahramanmaraş’ta Cumhurbaşkanı Ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Aday Tanıtımı dolayısıyla İftar programı Düzenlendi.

Düzenlenen Programa Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 64. Hükümet Kültür Ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayları, Belediye Başkanları, Ak Parti Kahramanmaraş Yönetimi Ve Vatandaşlar Katıldı.

Milli İrade Meydanında Bulunan İftar Çadırında Düzenlenen Programda Ezan Okunmasıyla Birlikte oruçlar Dualar Eşliğinde Açıldı.

Burada bir konuşma yapan Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yapılan çalışmalardan bahsederek, yaraların sarılması adına devlet millet el ele vererek yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.