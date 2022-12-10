Düzenlenen Programa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Mehmet Berk Ve Partililer Katıldı.
Programda açılış konuşması yapan Ak Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Mehmet Berk, vefa buluşması programına katılan konuklara teşekkür etti.
Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, 2023 seçimlerinde Kahramanmaraş’tan Ak Parti’ye ciddi bir oy artışını hedefliyoruz” dedi.
Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun’da cumhur ittifakı olarak çok çalışacaklarının altını çizdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise cumhurbaşkanımızın liderliğinde dokunulmadık gönül bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.