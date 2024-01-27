Başkan adayı Görgel seçim çalışmaları kapsamında Binevler kapalı pazar yerini ziyaret ederek burada esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan aday Görgel burada onların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sundu.

Ziyaretler sonunda açıklamalarda bulunan ak parti büyükşehir belediye başkan adayı Fırat Görgel gece gündüz yağmur çamur dinlemeden milletin hizmetinde olduklarını söyleyerek vatandaşa hizmet noktasında her zaman teyakkuzda olacaklarını ifade etti.

Ardından, Barbaros Mahallesinde bulunan Şehit Cengizek Bilgi ve Kültür evinde vatandaşlarla bir araya gelen, Görgel vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Kahramanmaraş’ta Fırat Başkan ile birlikte ne kadar doğru süreçler işletildiğini bir kez daha görmüş olduk. İfadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı Fırat Görgel, burada yaptığı konuşmada, Bizler sizler için ne kadar çalışsak nafile çünkü sizler hizmetin en iyisini hakkediyorsun ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ise burada yaptığı konuşmada yerel yönetimlerin nedenli önemli olduğuna vurgu yaptı.



