Görgel, ziyaretleri sırasında sosyete pazarına gitmek için makam araçlarını tercih etmek yerine halk otobüsüyle seyahat etmeyi tercih etti. Otobüste seyahat eden vatandaşlara sürpriz yaparak bir süre onlarla sohbet etti.

Ardından, sosyete pazarında esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi ve çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bu yaklaşımıyla hem toplumun nabzını tutuyor hem de doğrudan vatandaşların yaşadığı sorunları anlama ve çözme konusunda aktif bir rol üstleniyor.

Kentte bir işletmenin açılış programına da katılım sağlayarak ziyaretlerine devam etti.