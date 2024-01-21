Öncelikle Abdulhamidhan camiinde sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelen Görgel, namazdan sonra çorba ikramında bulundu.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2depremlerde hayatını kaybeden deprem şehitlerini de ziyaret eden Görgel burada dualarını ederek deprem şehitlerinin mezarlarına karanfil bıraktı.

Ardından, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi de ziyaret eden Görgel, burada dualarını ederek, şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı.

Öte yandan, Milli Mücadele’nin fitilini ateşleyen kahramanımız Sütçü İmam’ı kabri başında dualarla yâd etti.