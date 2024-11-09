Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve büyük bir heyecana sahne olan kongrede, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Beşen’in konuşmasıyla salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Başkanvekili Beşen, konuşmasında Kahramanmaraş’ın “Asrın Felaketi” olarak anılan büyük deprem sonrasındaki direnişini ve fedakârlıklarını dile getirerek, o zorlu günlerde sergilenen dayanışma ruhunu salona bir kez daha hissettirdi.

Beşen, özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın depremin ilk anlarından itibaren Kahramanmaraş halkını bir an bile yalnız bırakmadığını vurguladı.

Kaya’nın Kahramanmaraş’a gösterdiği özverili destekten bahsederken salonda gözler doldu, alkışlar eşliğinde bu minnet duygusu adeta salonu sardı.

Beşen’in bu anlamlı konuşması, kongreye katılan delegelere Kahramanmaraş’ın dayanışma ve birlik ruhunu bir kez daha hatırlattı.

Kongre, hem parti üyeleri hem de Kahramanmaraş halkı için anlam yüklü bir buluşma olarak kayıtlara geçti.