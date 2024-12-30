Kongrede, Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Yunus Emre Güneş seçilirken, görevi devreden Ali Hınaz ve ekibine teşekkür edildi.

Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Saltık, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, il ve ilçe teşkilatları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, belediye başkanları, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kongrede seçilen Yunus Emre Güneş yeni dönem için büyük bir heyecanla çalışmalarına başlayacaklarını ifade ederek şunları kaydetti.

Kongrede bayrağı devreden Ali Hınaz yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı.