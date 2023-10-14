Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Burada Yapılan Sunumları Dinleyerek Kentlerin Tarihi Dokularında Meydana Gelen Tahribatlar Hakkında Da Bilgiler Aldı.

Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Burada Yaptığı Konuşmada, 11 İli Etkileyen 6 Şubat Depremlerinin Tüm Türkiye'nin Yüreğini Yaktığını Söyledi.

Yaşanan Felaketin Acılarını Unutmadıklarını Ve Unutmayacaklarını Anlatan Karaaslan, Şunları Kaydetti:

Tarihi Kentler Birliği Ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör De 6 Şubat'ta Meydana Gelen Depremlerin Merkez Üssü Kentte Yapılan Çalışmalarla İlgili Katılımcılara Bilgi Verdi.

Karaaslan Ve Beraberindekiler Daha Sonra Büyükşehir Belediyesi Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilen Kahramanmaraş Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı.