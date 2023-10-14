Kahramanmaraş'ta Sırlı Ölüm! Kahramanmaraş'ta Sırlı Ölüm!

Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Burada Yapılan Sunumları Dinleyerek Kentlerin Tarihi Dokularında Meydana Gelen Tahribatlar Hakkında Da Bilgiler Aldı.
Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Burada Yaptığı Konuşmada, 11 İli Etkileyen 6 Şubat Depremlerinin Tüm Türkiye'nin Yüreğini Yaktığını Söyledi.
Yaşanan Felaketin Acılarını Unutmadıklarını Ve Unutmayacaklarını Anlatan Karaaslan, Şunları Kaydetti:
Tarihi Kentler Birliği Ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör De 6 Şubat'ta Meydana Gelen Depremlerin Merkez Üssü Kentte Yapılan Çalışmalarla İlgili Katılımcılara Bilgi Verdi.
Karaaslan Ve Beraberindekiler Daha Sonra Büyükşehir Belediyesi Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilen Kahramanmaraş Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt