İl Müdürü Mutlu Kaya Tarafından Karşılanan Kaya, Burada Eğitim Gören Kursiyerlerle Bir Araya Geldi.

Ardından Ak Parti İl Başkanlığına Geçen Kaya Burada Ak Kadınlarla Bir Araya Geldi.

Buradaki Toplantının Açılış Konuşmasını Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Yaptı.

Ardından Söz Alan TBMM Tarım Ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci Hep Birlikte Kahraman Şehir İçin Çalıştıklarını Dile Getirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, 6 Şubat Depremlerinin Hemen Ardından Kentte Görev Yapan Doktor Arkadaşlarının Çağrısıyla Geldiği Kahramanmaraş'ta Yaklaşık 1 Ay Kadar Kaldığını Ve Havaalanına İndiğinde Gördüğü Manzarayı Hayatı Boyunca Unutamayacağını Söyledi.

Kahramanmaraş'ın Deprem Sonrasında Gerçekleştirilen Seçimlerde Yüzde 76 Gibi Bir Oranla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arkasında Durduğunu Belirten Kaya, Partililerden Yerel Seçimlerde De Aynı Gayret Ve Özveriyle Çalışmasını İstedi.

Ziyarette, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Ve Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Hazır Bulundu.

