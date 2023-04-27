Asrın Felaketi Olarak Adlandırılan Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Çok Büyük Yıkımlara Sebep Olduğu Kahraman Kentte Yaralar Hızlı Bir Şekilde Sarılmaya Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Deprem Felaketinin İlk Anlarında İtibaren Vatandaşların Yanında Olan Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel Yaşanan Bu Zorlu Afet Süreci Ve Sonrasında Yaşanılanları Aksu Haber’e Anlattı.

Başkan Görgel Konuşmasının Devamında 14 Mayıs Seçimlerine De Değinerek Ak Kadroların Her Zaman Olduğu Gibi Yine Milletinin Yanında Olduğunu İfade Ederek Ülkenin Geleceği Açısından Çok Önemli Bir Seçim Olacağını Sözlerine Ekledi.