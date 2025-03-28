Batıpark Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programda yüzlerce ilçe sakini aynı sofrada buluşurken, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletileriyle Ramazan’ın manevi iklimi vatandaşlara yaşatıldı.
Vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak iftar yapan AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, masaları tek tek gezerek katılımcılarla sohbet etti.
Program sonunda Aksu Haber’e konuşan AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül Onikişubat halkıyla buluşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi.