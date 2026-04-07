Aksu TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kamuoyunun nabzını tutan Gündem Programı, bu hafta da dikkat çeken bir konuğu ağırladı. Programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün konuğu, AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları İl Başkanı Furkan Ünaldı oldu.

Programda, Kahramanmaraş genelinde gençliğe yönelik yürütülen çalışmalar ve projeler tüm yönleriyle ele alındı. Gençliğin dinamizmini sahaya yansıtan faaliyetlerin değerlendirildiği yayında, AK Parti Gençlik Kolları’nın sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki çalışmaları detaylarıyla paylaşıldı.

Samimi ve içten açıklamalarda bulunan İl Başkanı Furkan Ünaldı, gençlere yönelik projelerin artarak devam ettiğini belirterek, gençlerin her alanda aktif rol almasını önemsediklerini vurguladı. Ünaldı, gönüllülük faaliyetlerinden teşkilat çalışmalarına, eğitim programlarından sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir alanda hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Programda ayrıca gençliğin şehirdeki rolü, sahadaki etkinlikler ve geleceğe yönelik hedefler de masaya yatırıldı. Gündem Programı, gençliğin gücünü ve vizyonunu ekranlara taşıyarak izleyicilerden ilgi gördü.