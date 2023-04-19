Ak parti Kahramanmaraş teşkilatı ve milletvekili adayları Kahramanmaraş’ta görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla sahur programında bir araya geldi.

Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi’nde düzenlenen Programa Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayları katıldı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel burada yaptığı açıklamada “Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin ihya olması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz.” Dedi.