Ziyaret kapsamında hastanede görev yapan hemşirelere karanfil takdim eden heyet, sağlık personelinin özel günlerini kutlayarak teşekkürlerini iletti. Sağlık çalışanları da bu nazik ziyaret karşısında memnuniyetlerini dile getirdi.

Ziyaret sonrası Aksu Haber’e konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, sağlık çalışanlarının toplum sağlığı açısından hayati bir görev üstlendiğini vurgulayarak, “Hemşirelerimiz sağlık sistemimizin temel taşlarındandır. Onların emeklerini takdir etmek ve bu özel günlerinde yanlarında olmak istedik,” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen ziyaret, sağlık çalışanları tarafından takdirle karşılanırken, program sıcak ve samimi bir atmosferde sona erdi.