Bir kısım yazılı ve görsel basında bugün çıkan: “AK Parti’yi sarsan istifa. Partide çete var.” diyerek ayrıldı. Başlıklı haberlere istinaden kamuoyunu aydınlatma gereği hasıl olmuştur.

Esasında haberlerde adı geçen şahıs yaklaşık 1 aydır benzer içerikli paylaşımlarda bulunmakta olup söz konusu iddialarını bir takım odakların çıkarlarına hizmet edecek şekilde yerel ve ulusal basına taşıdığına şahitlik etmekteyiz.

Kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamayı paylaşmak gerekli görülmüştür.

Haberlerde adı geçen Sefa EYİCİL GÜL, partimizin İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi iken; parti içi huzuru zedeleyen tutum ve davranışları ile özellikle gayri ahlaki yazışma ve mesaj kayıtları tespit edildiğinden ve bu durumun partimizin kurumsal kimliğiyle bağdaşmaması nedeniyle görevine 8 Ocak 2026 tarihinde son verilmiştir.

Görevine son verilmesinin ardından şahıs tarafından çeşitli iftira ve karalama içerikli beyanlarda bulunulmaya başlanmıştır. Başlangıçta sitem içerikli paylaşımlarına herhangi bir karşılık verilmemiş; ancak kamuoyunu yanıltıcı, gerçek dışı ve iftira niteliği taşıyan açıklamaları; suça, disiplin sürecine ve soruşturmaya konu olacak boyuta ulaşması üzerine şahsın, İl Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verilmiştir. Süreçten haberdar olan şahıs,

14 Şubat 2026 tarihinde parti üyeliğinden istifa etmiştir.

Basında yer alan, “İl Teşkilatını yolsuzluk ve çeteleşmeyle suçlayarak partisinden ve görevinden istifa ettiği” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yaşanan süreç tüm şeffaflığıyla yukarıda ifade edildiği şekilde cereyan etmiştir.

Özellikle belirtmek isteriz ki; partimiz bünyesinde, belediyelerden ya da herhangi bir kamu kurumundan petrol ihalesi alarak şahsi menfaat temin eden hiçbir kişi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar asılsız ve iftiradan ibarettir.

Şahsı; iddialarını ispatlamaya, konuyla ilgili elinde en ufak bir delil, bilgi, belge ve bulgu varsa Cumhuriyet Savcılığına vermeye davet ediyor, aksi halde müfteri olacağını bilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

AK Partimizin, Teşkilatımızın ve İl Kadın Kollarımızın tüm bu iddialar ile uzaktan yakından bir ilgisi ve alakası bulunmayıp şahsın gerçek dışı beyanlarıyla ilgili yasal sürecin işletileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

-AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanlığı