AK Parti'nin Kahramanmaraş kadroları, düzenlenen geleneksel vefa iftarında bir araya geldi.

Partinin il ve ilçe yöneticileri, teşkilat mensupları ve üyeler, Ramazan ayının maneviyatını paylaşmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bu özel etkinlikte buluştu.

AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan’ın ev sahipliği yaptığı vefa iftarına AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki önemli isimleri ve parti üyelerinin yanı sıra AK Parti genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, İlçe belediye Başkan ve başkan adayları, davetliler ve partililer katıldı.

Programda konuşan İl Başkanı Cüneyt Doğan şunları söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi.