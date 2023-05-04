AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Koray Kıraç, Arıtaş Mahallesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Kıraç, açılış için gelen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, seçim bürosunun hayırlara vesile olmasını diledi.

- “Arıtaş’a Gölet Yapılacak”

Arıtaş Gölet’inin yatırım programına alınması konusunda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den söz alındığına değinen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Koray Kıraç, “ Tarım Bakanımıza, belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla, bu konuyu ilettik. Allah razı olsun. Söz verdiğimizi söyledik. Arıtaş'a geldik. Göleti söz verdik dedik. Ama yapamadık dedik. Tarım Bakanımız da ‘söz verdiysek yapacağız’ dedi. 38.5 metre yüksekliğindeki gölet, 2 milyon metreküplük su deposuyla 4 bin 350 dekar tarım alanını sulayacak şekilde 2024 yılı yatırım programına alınıyor. Bunu dün Tarım Bakanımız Vahit Kirişçi bizzat kendisi talimat verdi. Bunun müjdesini ben Artaşlı kardeşlerime vereyim.” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birinin 14 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini belirten Kıraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Memleketimizde dahil ülkemizin 11 ilini etkileyen, yaklaşık 14 milyon nüfusu direkt veya dolaylı şekilde etkileyen bir deprem yaşadık. Bir felaket geçirdik. Bu felaketin altından gelecek tek bir hükümet varsa, tek bir lider varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'dir. AK Parti'nin kadrolarıdır. Yaklaşık yirmi gün önce cumhurbaşkanımızla buluştuğumuzda bir bir mahalleleri köyleri gezeceksiniz. İnsanların dertlerini, sıkıntılarını dinleyeceksiniz. Seçimden sonra da, vekil olduktan sonra da ben sizi Ankara'da görmek istemiyorum. Deprem bölgesinin ayağa kalkması için sokak sokak, cadde cadde gezeceksiniz. Belediye başkanlarınızla, koordinatörle bu şehirleri tekrar ayakları ayağa kaldıracaksınız talimatını aldık

Arıtaş’tan daha önce arkadaşlarımıza oy istiyordu, ağabeylerimize oy istiyorduk ama bugün itibariyle de şahsıma ve Cumhurbaşkanımıza sizlerden oy istemeye geldik. Açık söyleyeyim. Bunun karşılığında ne vereceksiniz derseniz, bunun karşılığında biz ülkemizi teminat veriyoruz arkadaşlar.

Önümüzdeki 14 Mayıs seçimi ciddi bir seçim. Ciddiyeti, önemi çok büyük bir seçim. Karşı tarafa bakıyorsunuz. Onlar da bizim arkadaşlarımız. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz bizim tavrımız, bizim davranışımız bu. Biz CHP'lisine de, İYİ Partilisine de, Refah Partilisine de, Saadet Partilisine de Milliyetçi Hareket Partilisine de, bütün partilere kapı kapı gidecek profilimiz var. Çünkü biz bu memleketi çocuğuyuz. Açık söyleyeyim. İthal değil, bu toprakların çocuğuyuz. Biz onlardan da oy isteyeceğiz.

Bu memleketin bütün bireylerine, bütün insanlarına hamallık yapmak için varız, talibiz. Rabbim inşallah nasip ederde bu sözlerimizi de siz bana hesap olarak sorarsınız. Bu ülkeyi ayağa kaldırırsak biz kaldıracağız. Bu ülkenin deprem bölgesini ayağa kaldırırsak biz kaldıracağız Bu insanlara yetişirsek biz yetişeceğiz. Evleri yıkılanlara yetişirsek yine biz yetişeceğiz. Ağır hasarlı olanlara yetişirsek yine biz yetişeceğiz. Dükkanları boşaltılmış, yıkılmış yerlere yetişirsek yine bizim kadro yetişecek. AK kadrolar yetişecek. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep birlikte bu işlerin üstesinden geleceğiz. Sizlerle beraber geleceğiz. Bu ülke birilerine peşkeş çekilmek için ayağa düşürülecek bir ülke değil arkadaşlar. Onun için sizden ricam AK Partili kardeşlerimden ricam 14 Mayıs'a kadar, eş, dost, akraba, hangi görüşte olursa olsun gönüllerini alıp, oylarını alıp teşekkür edip onların kapılarına gideceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Cumhur İttifakı olarak Arıtaş’ta seçim büromuzun açılışını yapıyoruz. 14 Mayıs’ta vatanını, milletini seven, ülkenin bekasını düşünen, ülkenin geleceğini düşünen Arıtaşlılar olarak gerekeni yapacağınıza inanıyoruz. Cumhur İttifakının karşısında bir tarafta HDP, bir tarafta PKK, bir tarafta yüzde biri bile geçmeyen partiler. Diyorlar ki bu millete, bu devlete boyun eğdireceğiz, diz çöktüreceğiz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak da inşallah sizlerin sayesinde 8 milletvekilimizi meclise göndereceğiz” açıklamasında bulundu.

Açılışa, AK Parti Kahramanmaraş İlçe Koordinatörü Murat İldeniz, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Kadın Kolları Başkanı Güleser Keleş Ermurat, Gençlik Kolları Başkanı Aytekin Özgül ile partililer katıldı.

