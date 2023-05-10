28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak, Odun Ambarı Bölgesi Ve Yeni Hal Caddesindeki Esnaf Ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.

İşletmeleri Tek Tek Gezen Aday Gürbak, Esnaf Ve Vatandaşların Halini Hatırını Sorarak 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak, Sadece Seçim Sürecinde Değil Her Zaman Milletin Yanında Milletten Biri Olduklarını İfade Ederek Karşı İttifakın Ülkeyi Parçalamaktan Başka Bir Amaçlarının Olmadığını Dile Getirdi.