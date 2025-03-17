Konuyla ilgili Aksu Habere özel açıklamalarda bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Kazandırılan yeni konutların detaylarını paylaştı.

Müjdesi verilen Adliye lojmanlarının ise yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Adalet çalışanlarının konut problemi yaşamaması için Kahramanmaraş merkezde 126 daireden oluşan ve toplamda 6 blok halinde yeni adalet konutları yapılacak. Diğer ilçelerdeki durum ise şu şekilde: Elbistan’da 48 daire

Andırın’da 6 daire

Göksun’da 8 daire

Afşin’de ise 12 daire şeklinde hazırlanacak