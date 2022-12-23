Milletvekili Ünal Ve Beraberindekiler Ziyaretleri Kapsamında Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Ve Yönetim Kurulu Üyelerine Hayırlı Olsun Dileklerini İletti.

Burada Bir Konuşma Yapan 64. Hükümet Kültür Ve Turizm Bakanı, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal Ülke Ve Kent Olarak Büyüme İvmesinin Daha Da Artırılması Gerektiğine Dikkat Çekti.

Kentin Göç Alıp Vermediğinden Bir Takım Sorunlar Yaşandığını Belirten Milletvekili Ünal Bir Şehri Çok Yönlü Tanımlamak Gerektiğini Söyledi.

Benlik Davası Güdülmemesi Gerektiğini İfade Eden Milletvekili Ünal Bu Konuda Her Kesime Çok Büyük Sorumluluklar Düştüğünü Belirtti.