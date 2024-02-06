Asrın felaketinin yıldönümünde Kahramanmaraş’ın tek ekranı Aksu TV de Ebrar siteleri enkaz alanında gerçekleştirdiği canlı yayınla birbirinden özel konukları ağırladı.

Bu kapsamda Aksu TV canlı yayınına katılan Ak Parti Kahramanmaraş milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, zor zamanlar yaşadıklarını ve bu zor zamanlarda devlet millet el ele vererek yaraların sarıldığını vurguladı.

Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tuba Köksal ise sözlerini şöyle sürdürdü.