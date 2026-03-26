Kahramanmaraş, Ramazan ayı faaliyetlerinde Akdeniz Bölgesi’nde nüfus oranına göre 1. sırada yer aldı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından Ramazan ayı boyunca yürütülen çalışmalar, bölge genelinde önemli bir başarıya imza attı. Açıklanan verilere göre Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi illeri arasında nüfus oranına göre gerçekleştirilen faaliyetlerde 1. sıraya yerleşti.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Burak Gül, Ramazan ayı boyunca yapılan çalışmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, “Teşkilatımızın özverili çalışmaları ve vatandaşlarımızın desteğiyle Ramazan ayını dolu dolu geçirdik. Elde edilen bu başarı, sahadaki gayretimizin bir göstergesidir” dedi.

Ramazan’ın manevi atmosferinin şehrin her noktasında hissedildiğini ifade eden Gül, yürütülen çalışmalar kapsamında binlerce haneye ulaşıldığını kaydetti.

Açıklanan verilere göre Ramazan ayı boyunca:

14 bin 236 hanede iftar sofralarına misafir olundu, 4 bin 530 yetim ve öksüz çocuğun bayram sevincine ortak olundu. 3 bin 200 çocuk için “Tekne Orucu” programları düzenlendi

Devletin evlilik kredisi desteğiyle yuva kuran 656 çift ziyaret edildi

AK Parti teşkilatının, Genel Merkez tarafından belirlenen “Gönül Sofrası” ve Ramazan programı hedeflerini başarıyla tamamladığını belirten Gül, bu çalışmaların sonucunda elde edilen bölge birinciliğinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş teşkilatı, Ramazan ayı boyunca yürütülen sosyal ve gönül odaklı çalışmalarla vatandaşlarla güçlü bir bağ kurarak dikkat çekti.