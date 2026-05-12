Türkoğlu Beyoğlu Şehit Abuzer Doğan Ortaokulu öğrencisi Zekeriya Mert Orçan, atletizmde elde ettiği derecelerle büyük başarıya imza attı.

11-12 Nisan tarihlerinde Adana’da düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası Bölge Yarışmaları’na katılan başarılı sporcu, yüksek atlama branşında Bölge 1’incisi, uzun atlama branşında ise Bölge 3’üncüsü oldu.

Başarılı performansını Türkiye Şampiyonası’nda da sürdüren Orçan, 09-10 Mayıs tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası Atletizm Yarışmaları’nda uzun atlama branşında Türkiye 3’üncülüğünü elde etti.

Öğrencinin başarısı okulunda ve ilçede gurur kaynağı olurken, öğretmenleri ve ailesi de genç sporcuyu tebrik etti.

