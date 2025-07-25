AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, il binasında düzenlenen vatandaş buluşmasında hem şehrin sorunlarını dinledi hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda devam eden KYK yurt inşaatlarını yerinde inceledi.

Milletvekili Köksal, vatandaşlarla birebir görüşmelerin sahadaki çalışmalar kadar önemli olduğunu vurguladı. “İl binamızda yapılan buluşmalar sayesinde vatandaşlarımız dertlerini daha özel bir şekilde bizlere açabiliyor. Özellikle kadınlarımızın bu programlara gösterdiği teveccüh bizleri mutlu ediyor. Bu tür toplantıları sık sık gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş’ta yürütülen projelerin yakından takipçisi olduklarını belirten Köksal, “Sahada şehrimizin genel meselelerini değerlendiriyoruz, il binamızda ise daha özel ve bireysel konularla ilgili görüşmeler yapıyoruz. Bu sayede hem vatandaşlarımızın taleplerini daha iyi anlayabiliyor hem de çözüm yolları üretebiliyoruz” ifadelerini kullandı.