Milletvekili Özdemir Konuşmasının Devamında Kamuda Çözülmüş Olsada Özel Hayatta Hlaen Bu Sorunun Çözülmediği Yerlerin Olduğunu Söyledi.
Bakış Açımızı Değiştirdğimizde Bu Sorunun Tam Anlamyıyla Çözüleceğini Düşünüyorum Dedi.
Milletvekili Özdemir Konuşmasının Devamında Kamuda Çözülmüş Olsada Özel Hayatta Hlaen Bu Sorunun Çözülmediği Yerlerin Olduğunu Söyledi.
Bakış Açımızı Değiştirdğimizde Bu Sorunun Tam Anlamyıyla Çözüleceğini Düşünüyorum Dedi.
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