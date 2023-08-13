Hüyüklü yolunda yapımı devam eden kalıcı TOKİ konutlarında yetkililerden bilgi alan Kirişçi ve Şahin, AK Parti Afşin İlçe Başkanlığı tarafından Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde düzenlenen " 3. Kademe İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı"na katıldı.

Burada partiler ve mahalle temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, AK kadrolar olarak deprem sonrası yaraların sarılması için gayret ettiklerini söyledi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen deprem bölgesinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Kirişçi, “Afşin’de depremzedeler için yapılan kalıcı konut çalışmaları hızla devam ediyor. Ayrıca Kahramanmaraş’ta deprem sonrası kamu görevlileri için 184 konut yapılacak. Afşin’e de dışarıdan gelen kamu görevlilerimizin barınma ihtiyacını gidermek için 12 konut yapılacak. İnşallah bu yıl inşaatına başlayacağız. Gelecek yılda bunu bitirmiş olacağız.” diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin de, Afşin’e daha sık geleceklerini ifade ederek, çalışmaların yakından takipçisi olacağını söyledi.

Kirişçi ve Şahin daha sonra Afşin Öğretmenevinde sivil toplum kuruluş temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut ile partililer katıldı.

