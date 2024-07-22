64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve Ak Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal “Önce Öğrenci" isimli üniversite sınavına giren öğrenciler için tercih destek programına katıldı.

Bahçelievler Belediyesinin ev sahipliğinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak öncülüğünde kurulan, Önce Öğrenci platformunun düzenlediği Tercih Destek programında üniversite tercihi yapacak gençlerle bir araya gelerek onlarla deneyimlerini paylaştı.

Öğrencilere deneyimlerini paylaşan Mahir Ünal, öğrencilere yönelik konuşmasında öğrenmenin bir süreç olduğunu belirterek “öğrenmek hiçbir zaman tamamlanamaz daima öğreneceğiz ve her yeni bilgi, bizi bir adım daha ileriye taşır, Bu süreçte karşılaştığımız zorluklar, aslında bizim için birer fırsattır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)