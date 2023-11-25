Ünsal, adaylık sürecine ilişkin bilgiler paylaştı.
Onkişubat ilçesinde hayata geçireceği projeler hakkında da açıklamalarda bulunan Dr. Ali Ünsal, "Her Zaman Daha İyiye" vizyonuyla hareket edeceğiz.” diye konuştu
Ünsal, adaylık sürecine ilişkin bilgiler paylaştı.
Onkişubat ilçesinde hayata geçireceği projeler hakkında da açıklamalarda bulunan Dr. Ali Ünsal, "Her Zaman Daha İyiye" vizyonuyla hareket edeceğiz.” diye konuştu
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