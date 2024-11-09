Partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan kongrede, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı Kongresinde Duygusal Anlar Yaşandı AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı Kongresinde Duygusal Anlar Yaşandı

Kongrede ayrıca, Pazarcık'ın deprem sonrasında yeniden inşa sürecinde yapılan çalışmalar üzerinde durulurken, AK Parti'nin bu süre boyunca katkı sağlayacağı yeni projeler hakkında bilgiler verildi.

Başkan Görgel, kongrede yaptığı konuşmada Pazarcık halkına teşekkür ederek AK Parti'nin hizmet yolculuğunda bölgeye kazandırdığı projelerden bahsetti. Görgel, Kahramanmaraş ve Pazarcık için daha güçlü bir geleceği birlikte inşa edeceklerini belirtti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu