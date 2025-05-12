Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ile teşkilat mensupları katıldı.

Parti teşkilatının farklı kademelerinde görev alan ve aynı zamanda annelik görevini sürdüren kadınlar, günün anlam ve önemine özel olarak hazırlanan programda bir araya geldi.

Programda yapılan konuşmalarda, anneliğin toplumsal yapının temelini oluşturduğu vurgulandı. Teşkilat çalışmalarına verdikleri katkılardan dolayı kadın üyelere teşekkür edildi.

AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül program sonrası Aksu Haber’e özel yaptığı açıklamada parti teşkilatında görev alan kadınların fedakârlık ve gayretle yürüttükleri çalışmalara teşekkür etti.

Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç de anneliğin kutsal bir görev olduğunu vurguladı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.