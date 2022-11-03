AK Parti'nin 20 yıldır iktidarda olduğunu, icraatlarıyla da hem Türkiye'ye damgasını vurduğunu hem de dünya siyasetinde adından kuvvetli bir şekilde bahsettirdiğini belirten Kurtulmuş, "20 yıldır iktidarda olmamıza rağmen hep yeni arayışların, yeni fikirlerin, yeni tekliflerin peşinden koşuyoruz. Bu anlamda da partimizin iktidara gelişinin 20'nci yıl dönümünde, yeni birtakım fikirlerin tartışıldığı, uluslararası bir tartışma zemini olmasını arzu ettiğimiz uluslararası konferans düzenliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın forumda bir konuşma yapacağını ifade eden Kurtulmuş, konferansın odak noktasının, insanlığın krizleri, siyasetin geleceği ve siyaset felsefesi olacağını vurguladı.