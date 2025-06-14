Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen araç yangını, istasyon görevlilerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İddiaya göre, yakıt aldıktan kısa bir süre sonra yakıt sızıntısı olduğu değerlendirilen bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, araçta bulunan küçük yaştaki çocuğuyla birlikte hızlıca dışarı çıkarak durumu istasyon çalışanlarına bildirdi.

İstasyon görevlileri, yangına köpükle müdahale ederek alevlerin yakıt pompalarına sıçramasını önledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, olası bir facianın önüne geçti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yetkililer vatandaşlara araç bakım ve güvenliği konusunda daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.