Petrol fiyatlarının son 5 ayın en düşük seviyesinde seyretmesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

2 gündür motorine gelen indirimlerin ardından bu gece yarısı da benzinin litresi 1 lira 65 kuruş ucuzlayacak.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.