Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesine ilişkin karar bu gece yürürlüğe giriyor.

Akaryakıt fiyatları da, KDV zammından etkileniyor.

Benzin, motorin ve LPG zamlandı

Brent petrol ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip edenler, bu geceden itibaren benzinin litresine 40 kuruş fazla ödeyecek.

Motorinin litre fiyatında ise 38 kuruş artış oldu.

KDV artışı, LPG fiyatlarını da vurdu.

LPG de, 15 kuruş zamlanacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar

Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 26,65 liraya; Ankara'da 27,13 liraya; İzmir'de 27,16 liraya yükselecek.

Motorin ise İstanbul'da 25,20 liradan; Ankara'da 25,67 liradan; İzmir’de ise 25,79 liradan satılacak.

ÖTV zammı da geliyor

Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklifi bu hafta başında Meclis'e sunulmuştu.

Teklifin yasalaşmasının ardından akaryakıt ürünlerine bir de ÖTV zammı gelecek.

Önümüzdeki günlerde yasalaşacak

2023'ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu.

Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor.

Bu ÖTV'ye bir de yüzde 18'lik KDV uygulanıyor.

Teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL'ye yükselecek.

KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak.

Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.