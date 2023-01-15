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GÖKBEY helikopteri yerli ve milli motorla uçtu

GÖKBEY helikopteri yerli ve milli motorla uçtu

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, programın düzenlenmesinde emeği geçen Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu’yu tebrik etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ çok anlamlı bir gece olduğunu söyledi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’da her türlü şartlarda çalışma hayatını sürdüren basın mensuplarına teşekkür etti.

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