Gecede açılış konuşması yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, basın mensuplarının çalışma hayatlarında kolaylıklar diledi.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’da her türlü şartlarda çalışma hayatını sürdüren basın mensuplarına teşekkür etti.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ çok anlamlı bir gece olduğunu söyledi.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, programın düzenlenmesinde emeği geçen Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu’yu tebrik etti.