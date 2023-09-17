Düzenlenen kongre ile “büyük depremin ardından kadın sağlığı“ tüm yönleriyle ele alındı.

Çok sayıda Kadın hastalıkları ve doğum hekimini bir araya getiren kongre ile deprem sonrası doğu Akdeniz bölgesinde ikamet eden ve depremi yaşayan hekimlerin gözünden kadın ve gebe sağlığının yanı sıra depremin etkileri ve sonraki afetlerde alınabilecek önlemler konuşuldu.

Akdeniz Kadın Sağlığı derneği Başkanı Prof Dr Hüsnü Çelik tarafından kongre boyunca Kadın Doğum Hekimlerinin toplantıya yoğun ilgi gösterdiği ve 250 kadın doğum hekiminin bu kongrede bilgilerini tazeleme fırsatı bulduğu öğrenildi. Sayın Çelik’e göre düzenlenen bu toplantı ile Antalya dan Hatay ve Maraş’a kadar uzanan Akdeniz bölgesinden toplam 10 Üniversite ve Eğitim hastanelerinin toplantıya destek verdiği ve kadın sağlığı ve doğum alanında Türkiye’deki ve dünyadaki yeni gelişmelerin tartışıldığı bilgisi verildi. Akdeniz Kadın Sağlığı Derneği’nin faaliyetlerinin bölgede artarak süreceği ve kadın sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek amacı ile çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.