Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.37'de merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Mersin'in Silifke ilçesine 172,57 kilometre uzaklıktaki depremin, 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.