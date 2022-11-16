Manzarası, sık orman yapısı, bol oksijeniyle ilgi çeken, kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta 1325 rakımda bulunan Başkonuş Yaylası, sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenleri ağırlıyor.

Kır lokantası, bungalov orman evleri, spor, çadır kamp, karavan kamp, piknik ve çocuk oyun sahalarının bulunduğu yaylada, ATV ile safari gibi çeşitli etkinlikler de yapılabiliyor.

Başkonuş Yaylası Tesisleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İşbilir, sezonu tam kapasitede tamamlayarak çok verimli geçirdiklerini söyledi.

Konuşmasının devamında İşbilir, Kahramanmaraş ve bölge halkına daha iyi hizmet verebilmek adına yatırımlarımızı bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.